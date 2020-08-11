Возвращается к жизни. Как в Барнауле начали реанимировать парк "Изумрудный"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Многострадальный парк "Изумрудный" в Барнауле начали благоустраивать. Работы идут по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как обещают в администрации города, уже в этом году в парке появятся велосипедная и пешеходная дорожки, а также новое освещение. Также из краевого бюджета будут выделены средства на высадку 400 деревьев. Сейчас в парке идут работы по очистке территории: рабочие убирают, старые пешеходные дорожки.Подрядчиком выступает ООО "СК "Город". Аттракционы, как отмечает корреспондент amic.ru, побывавший накануне в "Изумрудном", почти все разобрали, осталась одна цепочная карусель. В мэрии отмечают, что работы по благоустройству должны быть завершены до 1 ноября 2020 года. Но это только начало: парк ждет масштабная реконструкция, которая продлится несколько лет.
Согласно проекту, в парке появится летний амфитеатр. Довольно обширную часть отведут под занятия спортом. Так, рядом с велосипедной дорожкой появятся тренажеры и трибуны для зрителей.
Парк "Изумрудный" в Барнауле был создан в 1932 году. Расположенный в центре города он всегда пользовался любовью барнаульцев. Здесь было много аттракционов и даже озеро с мостом, по которому катались на катамаранах. А на мостике очень любили фотографироваться молодожены. После распада СССР, парку так и не смогли найти крепкого хозяина и он пришел в запустение.
Комментарии
На долгие годы. Это сколько.
Нужно еще следить, чтоб собачники туда не ходили, да еще с самого утра алкаши и наркоманы по лавкам сидят.