Более 50 домов по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле пока останутся без горячей воды

56 домов по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле с запозданием получат горячую воду. Задержка может составить от одного до пяти дней и нужна для того, чтобы энергетики успели завершить ремонтные работы, пишет пресс-служба мэрии.
Даты подачи горячей воды переносятся:
• на 12 августа – для 10 многоквартирных домов и четырех административных зданий и социальных учреждений по улицам Анатолия, Никитина, М. Горького;
• на 15 августа – для 46 многоквартирных домов и 33 административных зданий и социальных учреждений по Павловскому тракту, улицам 50 лет СССР, Георгиева, Фурманова, Рылеева, Власихинская и пос. Новосиликатный;
Энергетики объяснили задержку длительным согласованием сноса деревьев, задержкой в поставке материалов и увеличением объема работ.
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