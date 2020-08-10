В МВД рассказали подробности перестрелки в Барнауле

В ночь с 9 на 10 августа в Барнауле произошел конфликт, один из участников которого открыл огонь из травматического пистолета.
Местная жительница обратилась в отдел полиции по Ленинскому району и сообщила, что мужчина 1985 года рождения произвел несколько выстрелов в гражданина 1991 года рождения.
Потерпевшего доставили в Городскую больницу №1. Информации о его состоянии и тяжести полученных травм нет. Стрелок был задержан сотрудниками полиции.
"По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст 115 ч 2", — прокомментировали ситуацию в алтайском МВД.
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