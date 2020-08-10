12 человек пострадали в результате взрыва на автозаправке в Волгограде

Из-за взрыва цистерны с газом на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Четверо из общего числа – сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия для тушения пожара.
Локализовать возгорание удалось за несколько минут. Пожарные провели разбор сгоревших конструкций и пролив территории.
К ликвидации огня привлекались 70 человек и 21 единица техники. Кроме того, безопасность на месте инцидента обеспечивали 55 сотрудников полиции.
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