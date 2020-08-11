Туристам в Горном Алтае вернут часть потраченной суммы

Республика Алтай вошла в программу стимулирования доступных внутренних туристических поездок внутри страны в 2020 году, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
Отдыхающие при соблюдении условий получения компенсации смогут вернуть до 20% от стоимости услуг туроператоров и гостиниц. При стоимости тура от 25 000 до 49 999,99 рубля кешбэк составит 5 000 рублей, от 50 000 до 74 999,99 рубля – 10 000 рублей, от 75 000 рублей – 15 000 рублей.
"Турист, который решит поучаствовать в программе, должен зайти на сайт "Мирпутешествий.рф", выбрать предложение одного из партнеров и оплатить тур картой российской платежной системы "Мир", – уточнили в пресс-службе республиканского правительства. – Возврат средств займет до пяти дней, полученный кешбэк освобожден от налогов".
Программа будет работать до конца года. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, подобные бонусы действуют во всех регионах страны, однако в некоторых из них стартует позднее. Например, получить кешбэк за отдых в Крыму и Краснодарском крае туристы смогут только начиная с октября.
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