Экс-капитан сборной России избил судью на футбольном матче. Видео

Журналист Дмитрий Егоров в Twitter опубликовал видео, на котором видно, как бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков избил арбитра во время любительского футбольного матча. Так спортсмен отреагировал на то, что судья показал ему красную карточку.
На записи инцидента отчетливо видно, что один из ударов по уже лежащему человеку был нанесен ногой. Другие участники игры не позволили Широкову причинить еще больший вред здоровью арбитра.
Напомним, что последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в составе которого он провел половину сезона.
Самых больших успехов Широков добился в питерском "Зените" – с 2008 по 2014 год в его составе футболист дважды выиграл чемпионат России и по одному разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.
В составе национальной сборной он выиграл бронзу в 2008, а в 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России. В нескольких играх выводил команду с капитанской повязкой.
Добивание ногой в лицо pic.twitter.com/SlOD1s6I0s— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020
Комментарии
Пьянь
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Урод! На зону, как Мамаева и Кокорина!