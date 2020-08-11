Специалист рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

Самым опасным местом для оплаты картой остается интернет. Об этом рассказал агентству "Прайм" глава отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
По его словам, платежные данные в интернете часто подвергаются фишингу.
"Встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников", – сказал он.
Такие сайты полностью повторяют оригинал, а из-за постоянного появления новых сервисов найти оригинал бывает довольно сложно.
Эксперт посоветовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и держать на ней сумму не больше стоимости предполагаемых трат. При этом не стоит совершать крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией.
Комментарии
Используешь какой-нить Apple Pay, Google Pay и не паришься. Они защищены от фишинга. Эксперту за лекцию 2 балла.
Вот так новость! Их какой тьмы веков достали специалиста?