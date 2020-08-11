Полуголый мужчина с топором пытался ограбить магазин "Мария-Ра" в Барнауле

Барнаулец пытался ограбить магазин "Мария-Ра". Инцидент произошел на улице Воровского, 113, накануне днем, 10 августа.
Голый по пояс мужчина 30-35 лет ворвался в магазин и потребовал открыть кассу. Сотрудники "Марии-Ра" успели нажать на "тревожную" кнопку.
"На место прибыли наши сотрудники. Благодаря их грамотным действиям мужчину удалось обезвредить. Обошлось без пострадавших. Мужчина выглядел не совсем адекватно", – рассказала amic.ru помощник руководителя ЧОП "Цербер" Татьяна Плотникова.
ЧОПовцы передали злоумышленника полицейским.
Ранее amic.ru писал, что в Шипуновском районе местная жительница во время застолья приревновала своего мужа и несколько раз ударила его топором по голове. Пострадавший скончался в больнице.
Комментарии
"Цербер", че не "Сотня", а то б ща новость про рубилово была!
И че?
прикид зачетный хоть в кино снимайся
ща новость про рубилово была!
Нет. Вы на мужика то посмотрите! Его бы и из сотни побоялись бы газом травить. Они только адекватных и подвыпивших могут.
Вы чо как нелюди, накинулись на человека ??? человек наверное опохмелиться хотел, а до зарплаты как до Китая пешком, или она его разачаровала ))))
Не перестают удивлять логические цепочки амика: "Ранее amic.ru писал, что в Шипуновском районе местная жительница во время застолья приревновала своего мужа и несколько раз ударила его топором по голове. Пострадавший скончался в больнице."
Какая взаимосвязь? Или тупо надо больше ссылок?
ключевое слово - топор, значит нужно впихнуть все новости про топор
> 11.08.2020 11:19
> - гость -
> Или тупо надо больше ссылок?
Разумеется! Это ж деньги!
деньги из ссылок? и кто туда ходит то?
Надо на 5 тыщ оштрафовать за то что в магазине не в маске
Знаю его. Это- Родион Раскольников. Он шёл к старухе-процентщице, но Алена Ивановна сменила место жительства. И чтобы не выбрасывать топор, не теряя времени даром, пока не пропал запал, Родя заглянул в первый попавшийся на пути магазин. Этим магазином оказалась "машка", коих понатыкано на каждом углу. Т.е. он априори не мог попасть в иную торговую точку. Так-что Родион ни в чём не виновен, а виновата переехавшая старуха-процентщица, и Ракшин, расплодивший свои магазины,как тараканов, так, что несчастным убивцам мимо не пройти.