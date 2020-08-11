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В Алтайском крае предложили штрафовать хозяев домашних животных за шум и лай питомцев

, ИА "Амител"
Жители региона могут внести свои предложения к готовящемуся законопроекту
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае предложили штрафовать хозяев лающих и шумящих домашних животных. С такой инициативой выступил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Парламентарий рассказал, что в комитет неоднократно поступали жалобы от жильцов многоквартирных и частных домов по поводу лая, воя и прочего шума от домашних животных.

"Действующая редакция закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края" не содержит норм о шуме домашних животных и ответственности владельцев за непринятие мер по его недопущению", – пояснил Осипов.

В правовом комитете сравнили положения законов "о тишине" в других субъектах страны. В некоторых регионах местные законы приравнивают шум от животных к числу действий, нарушающих тишину и покой граждан.

Осипов предложил уточнить нормы закона и отнести к противозаконным действиям непринятие владельцем действий по прекращению шума. При этом АКЗС решили спросить мнение граждан по поводу нового законопроекта. Предложения и замечания можно направить до 4 сентября по электронной почте prav@akzs.ru или передать в бумажном виде в правовой комитет по адресу улица Анатолия, 81, каб. 312.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.08.2020 11:32
- гость -

Я - за! И заставить какашки за собаками собирать в мешочек !

11.08.2020 11:34
Гость

У меня собака, не маленькая. За стенкой соседи, которые периодически гулеванят. Нас днем нет дома, собака на них может лаять, она собака, она дом охраняет. При этом соседи с низу жалуются на лай собаки, но при этом шум из квартиры алкашей им не мешает, так как он не над их квартирой.

Кто прав, моя собака, которая реагирирует на пьяных, дерущихся соседей или пьяные дерущиеся соседи, которые не дают покоя всем соседям, с которыми граничит их квартира.

11.08.2020 11:40
- гость -

Нужна практика лишения голоса собакам, все тихо будет.
Купил собаку: прививки/чипирование/кастрирование и подрезание голосовых связок.

11.08.2020 11:41
гость

и в частном секторе тоже штрафовать, задолбали со своими воющими волкодавами на цепях!

11.08.2020 11:45
krash

у меня частный дом. вокруге куча собак. мой пес спокойный. начинают лаять вокруг собаки, и на некоторых мой начинает реагировать, вчера 4 раза ночью вставал его затыкал, и слышал как вдали лает чей то пес, а моему покоя нет, он аж весь рычит и косится. выходит штраф мне тоже припишут? а за что? за то, что у собаки где то недалеко что то произошло, и они переговариваются? ведь зачинщика не факт, что найдут.

11.08.2020 11:45
- гость -

частный сектор это вообще жуть! каждый житель считает долгом завести шавку или стаю беспрерывно воющих собак
что у вас красть???? собачьи какашки? чего вы боитесь?

11.08.2020 11:50
- гость -

Зачинщика?? ))))
нормальная собака воспитанная и подготовленная к охране лает только при возникновении угрозы
воспитывайте, проходите курсы

11.08.2020 11:52
Тётя Мотя

Ну простите, живущие в частном секторе знают, на что идут. У всех собаки, кошки. Теперь в деревне штрафы выписывать за то, что петухи рано орут?!!!

11.08.2020 11:54
- гость -

Частный сектор вообще не уместен в городе. Пусть в деревни едут любители собак и слушают сколько влезет.

11.08.2020 11:55
- гость -

Правильный закон

11.08.2020 11:56
гость

в частном секторе есть спокойные выученные собаки, которые лают только по делу, а есть, да, шавки, которые просто никогда не затыкаются, притом еще лают очень визгливо, за таких точно надо штраф

11.08.2020 11:57
Гы

за таких точно надо штраф

Гыыыыы... и хто ж их фильтровать будет!

11.08.2020 12:02
Городской жит

А пьяные тусовки около пивнушек на каждом углу спокойно себе орут всю ночь - и красота! Гораздо легче адекватного соседа штрафовать. Давайте ещё за шумных детей штрафы взимать, за младенцев, которые плачут по ночам - замечательно будем жить с готовностью вцепиться в глотку ближнему соседу!

11.08.2020 12:14
Гость

11.08.2020 12:02
Городской жит

Миссия "Притянуть к любой теме пивнушки": выполнено

11.08.2020 12:14
- гость -

"Чирикающие" по утрам птички спать не дают. Штрафовать кого в данном случае, государство/регион/муниципалитет?

11.08.2020 12:18
- гость -

Тут или не надо было тогда одомашнивать домашних собак. Или не выдумывать ерунду всякую. Штрафы, не штрафы. Животное живёт согласно своим инстинктам, а не законодательству РФ.

11.08.2020 12:25
- гость -

Как говорил классик : "… Я не могу представить себе, чтоб у какого бы то ни было вопроса не имелось подлежащего начальника, нет у нас середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!"
Запретите или ограничите все: лающих собак, орущих детей, сморкающихся, пердящих и чавкающих, громко разговаривающих и тихо шепчущих (нужно же слух напрягать), да много чего. Человек то сплошной порок, смиренности ему очень не хватает, уважительности к ближнему сплошному пороку), ну или все люди умницы и на земле давно рай).

11.08.2020 12:35
мимошел

11.08.2020 11:40 - гость -

себе что нибудь подрежь. Зачем животных мучить, ради прихоти глупцов

11.08.2020 12:36
- гость -

"Притянуть к любой теме пивнушки": выполнено

точно)))

11.08.2020 12:37
- гость -

Наконец-то мусарам нашли работу

11.08.2020 12:38
- гость -

Зато стало понятно в кого Краш такой пустобрех, в каждой теме как в бочке затычка.

11.08.2020 12:41
гость

только за ! слушать как в квартирах соседних лают собаки по несколько часов не выносимо.

11.08.2020 12:46
- гость -

11.08.2020 11:34
Гость

Нормальная собака не будет лаять на шум за стеной. Этим занимаются только тупые шавки, особенно мелкие, визгливые. Наказывать за лай нужно - однозначно и максимально жестко. Пару раз хозяин не понял - шавку на мыло, хозе штраф тысяч 500. Сразу все станут шелковыми и будут уважать права на тишину других людей.
У соседа собака - немецкая овчарка, вообще крайне редко лает, ее вообще не слышно. Но вот если залезешь в их квартиру - мало не покажется. Его я уверен и штрафовать то будет не за что, а все потому что человек ответственно подошел к заведению собаки, занимался ее воспитанием, а не просто купил визгливую игрушку.

11.08.2020 12:46
- гость -

был случай у нас давненько, была собака выла днем когда нет никого дома
вскрыли дверь обокрали квартиру
наводка для воров

11.08.2020 12:47
- гость -

Вот как бы норму ввести такую - штрафовать дураков за то, что глупости говорят и глупости делают. Бюджет бы разорвало от доходов.

11.08.2020 12:48
- гость -

11.08.2020 12:41
гость
только за ! слушать как в квартирах соседних лают собаки по несколько часов не выносимо.

Дети орут, визжат, топают сверху невыносимо! Можно начинать штрафовать родителей уже?!

11.08.2020 12:50
- гость -

У меня сосед сверху каждое утро в 6.00 складывает диван ударом в пол, после чего соседка за стенкой начинает истошно пылесосить. В 7 утра все затихает и их абсолютно не слышно и не видно. Можно ли их приравнять к шавкам? Ведь они просьбы на человеческом языке не понимают.

11.08.2020 12:52
- гость -


11.08.2020 12:48
- гость -
С частой периодичностью пишете в опеку - издеваются над детьми, те орут, ночами не спят. Примите меры.
Пару раз придет опека с проверкой, быстро угомонят своих чад.

11.08.2020 12:55
- гость -


11.08.2020 12:50
- гость -
Можно. Но частично.
Соседа с верху извести стуканьем/звонком в дверь в 5-30 утра
Соседке с боку вырубать свет через день в щетке, Щеток заварить холодной сваркой.

11.08.2020 12:59
Тётя Мотя

Да это ладно! Пережили детей Маугли над нами, которых вообще никогда не выводили на улицу, это было нечто. Уехали, слава богу. А вот как в 6-7 утра к торцу соседнего дома подъезжает мусоровоз и полчаса этим баком помойным по своей ж...е лупит, это даааа!!!!!

11.08.2020 12:59
Инна

Уважаемые любители собак если у вас нет мозгов и желания заниматься воспитанием своего питомца, то кладите свою собачку к себе в кроватку и охраняйте ее покой и покой своих соседей!!!

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