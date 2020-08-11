В алтайском селе Коробейниково не нашли желающих занять место главы

В селе Коробейниково Усть-Пристанского района 13 сентября 2020 года не будут избирать главу. Причина в том, что не нашлось ни одного кандидата на эту должность.
В итоге избирком принял решение перенести выборы на три месяца – то есть на декабрь 2020 года. Если, конечно, за это время появятся желающие возглавить местный сельсовет.
По последним данным (на 2016 год), в Коробейниково живет чуть более тысячи человек. Село знаменито тем, что там находятся Богородице-Казанский монастырь и храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Ежегодно в конце июня – начале июля из Барнаула в Коробейниково проходит посвященный иконе крестный ход.
Комментарии
Власть предполагает наличие средств, а таковых нет. Поищите дурака в другом месте...
Идеальное место для Сурикова, показал бы пример, как надо. Дембельский аккорд
Каменский район побольше, а желающих в главы района тоже не видать.
Скоро во всех сельсоветах края
я займу , если жилье дадут