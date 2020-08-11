На Алтае 12-летний мальчик попытался переплыть реку и утонул

В Горном Алтае 12-летний мальчик попытался переплыть реку и утонул, сообщила накануне, 10 августа, пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Инцидент произошел еще днем 6 августа в Горно-Алтайске. Семеро подростков возрастом от 12 до 14 лет без сопровождения взрослых купались в реке Майма в районе улицы Луговая. Один из них решил переплыть с одного берега реки на другой, но не справился с течением и утонул. Детям удалось вынести тело погибшего товарища на берег, после чего ребята вызвали полицию.
На данный момент следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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