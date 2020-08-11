"Раб Божий Илон". Алтайский священник благословил Маска на успехи в ракетостроении

Барнаульский православный священник Александр Микушин благословил "раба Божьего" Илона Маска на успехи в ракетостроении. Обращение к американскому предпринимателю священнослужитель опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Микушин поздравил Маска с успешным завершением первого полета космического корабля Crew Dragon. А также отметил, что впервые за девять лет космонавты отправились в космос с расположенного в США космодрома и впервые в истории – на частной технике.
Священнослужитель рассказал, что в ночь с 11 на 12 июня во время турпохода в районе Семинского хребта вместе с прихожанами он наблюдал в ночном небе очень яркий полет спутников Starlink.
"Пусть Всемилостивый Господь благословит Вас и сотрудников Вашей компании на дальнейшие успехи в космической отрасли. И, пожалуйста, отправьте специалистов Вашей компании в Россию. Пусть они научат сотрудников конструкторского бюро "Салют" делать ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями", – написал Микушин.
В завершении священник пригласил Маска посетить православный оздоровительный кемпинг в Горном Алтае и пожелал ракетостроителю всего самого наилучшего.
Комментарии
он наблюдал в ночном небе очень яркий полет спутников Starlink.
А это точно не ангелочки были?
Неужели уже и в церкви маркетологи есть, похоже на пиар-акцию. Можно же и Байдена благословить на успехи в построении демократии во всем мире
Современный попик.
Главное что на частной технике.Что очень важно.
Вот ведь негодник,нет чтобы Рогозина благословить!. Гнать его из попов надо за это!
А ещё за то,что радовался,когда бордель накрыли.
Просто восхитительно
Не иначе в американию переехать собирается.
Почти как Ельцин: "Боже! Благослови Америку!"
нет чтобы Рогозина благословить
А что благословлять то? Старые советские ракеты?
Народ не тупите. Щас масковские ракеты падать будут
11.08.2020 18:14
- гость -
Не,масквичи сказали алтайцам,что ничего на их бошки не падает. "Многие верят"
Не иначе попец космическим туристом хочет стать!?