Водитель грузовика "догнал" фуру в Алтайском крае и погиб

На автодороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород, в районе поворота на поселок Усть-Курья произошло жесткое ДТП. Подробности сообщает издание "Вестник целины".
По предварительной версии ГИБДД, 53-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем Mitsubishi Canter, не выдержал безопасную дистанцию, после чего врезался в автомобиль DAF с полуприцепом. Водителя грузовика с тупой травмой живота и внутрибрюшным кровотечением госпитализировали в реанимационное отделение Хабарской ЦРБ. Однако врачи спасти его не смогли: пострадавший скончался в течение суток.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алтайском крае нашли тела пожилой супружеской пары, погибшей в ДТП. Предположительно, 70-летняя женщина, которая находилась за рулем, не справилась с управлением, и машина слетела в кювет. В результате происшествия она и ее 74-летний супруг скончались на месте.
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