Вопреки всему. Риелторы и застройщики Алтайского края смогли в кризис увеличить доход

Риелторы и застройщики Алтайского края смогли в кризис увеличить свои доходы, сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на сводку, опубликованную Алтайкрайстатом.
С начала января до конца мая 2020 года у строительных предприятий резко уменьшился объем финансовых потерь – значение составило 9 млн рублей, хотя в прошлом году достигло порядка 43 млн рублей. Доля убыточных предприятий при этом упала с 35,3% до 28,6%.
При этом суммарная прибыль также сократилась до 109 млн рублей, что в половину меньше, чем за аналогичный период 2019 года, однако сам финансовый результат вырос в три раза – до 100 млн рублей.
Убытки риелторских компаний в общей сложности превысили 70 млн рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года, а доля компаний с отрицательным финансовым результатом увеличилась с 30 до 44%. Вместе с тем резко увеличился и объем прибыли – теперь он в совокупности составляет 2,23 млрд рублей, а общий доход – 2,16 млрд, что почти на треть больше, чем в прошлом году.
По информации Алтайкрайстата, на показатели повлияла перегруппировка организаций, и в начале 2020 года в их число добавилось несколько крупных компаний с высоким доходом. При этом сравнение прибыли с прошлым годом уже производилось с учетом результатов этих предприятий в 2019 году.
Несмотря на хорошие результаты, застройщики немного увеличили задолженность – на 1,2 млн в части кредиторской и 4,5 млн рублей – в дебиторской. У риелторов долги по кредитам выросли на 1,7 млн, а "дебиторка", наоборот, сократилась на 2,5 млн рублей.
Комментарии
а плакались, как все плохо