Певица Валентина Легкоступова впала в кому. Ее мужа задержали

Заслуженную артистку России Валентину Легкоступову госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Певица впала в кому.
По информации телеканала РЕН ТВ, незадолго до этого дочь обнаружила ее пьяной, в синяках и кровоподтеках. Вместе с мужем женщину увезли в частную наркологическую клинику.
Супруг сбежал оттуда на следующий день. Артистке же стало хуже. Она жаловалась на мучительные головные боли. Когда ее доставили в медучреждение, Легкоступова уже была в коме.
Телеканал утверждает, что после этого мужа исполнительницы хита "Ягода-Малина" задержали следователи. Правоохранители проверяют версию об избиении певицы.
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