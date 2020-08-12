В Барнауле определили подрядчика для достройки театра кукол "Сказка"

В Барнауле завершился аукцион на достройку театра кукол "Сказка". Тендер стоимостью 93,5 млн рублей выиграла местная компания ООО "Век-Строй", сообщает "Политсибру".
На достройку претендовали четыре фирмы, однако до торгов допустили только две из них: ООО "Век-Строй" и ООО "Спецстройинжиниринг". Оба предприятия не подавали предложений о цене, и в итоге победителем стала первая компания.
Подрядчику предстоит проложить электропроводку и провести работы по внутренней отделке. Согласно проекту, полы застелют паркетом и гранитом, а внутри здания появятся декоративные колонны из гипсокартона.
При этом проектировщики позаботились об акустике, а потому подвесные потолки получат слой звукопоглощающих материалов. Кроме того, компании предстоит установить скульптурную композицию, афишную вывеску, планшет сцены и многое другое.
Аукцион должен был пройти еще 5 августа, однако торги отложили из-за поступивших в УФАС жалоб от трех фирм из Москвы и Екатеринбурга, которые после были отклонены. Напомним, что изначально здание собирались ввести в эксплуатацию летом 2019 года, однако по различным причинам срок сдачи театра перенесли на 2020 год.
Комментарии
Что? еще не все??? А посадки когда?
Фунтика не пора к посадкам готовить ?
Какое нелепое сочетание.
Селф то по каким причинам спрыгнул?
Уже на верно все заработали на реальную жизнь в этой сказке