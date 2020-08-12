50-летняя женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле

В Барнауле под окнами многоэтажного дома на проезде Южном Власихинском, 44, обнаружили тело 50-летней женщины. Инцидент произошел накануне, 11 августа.
Как рассказала amic.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, женщина упала из окна шестого этажа. Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Сейчас следователи проводят предварительную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как уже писал amic.ru, ранее стало известно, что в Бийске из окна второго этажа выпал четырехлетний мальчик. По предварительной версии, ребенок залез на подоконник и навалился на антимоскитную сетку, которая не выдержала веса малыша и сломалась. В результате падения ребенок получил незначительные травмы.
Комментарии
Лет 10 назад читал статью, что в начавшихся строится новых высотных микрорайонах городов, со временем произойдёт всплеск психических заболеваний и суицидов.
12.08.2020 11:32
Итальянец
А в старых высотных районах люди не имеют права падать из окон?
Опять в Лазурном
12.08.2020 11:32
Итальянец
Версию, что женщина просто мыла окно, Вы не рассматриваете?
12.08.2020 11:32
Итальянец
Твое мнение важно для нас