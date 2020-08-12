В Барнауле создали совет по развитию туризма при администрации города. Постановление размещено на сайте мэрии. Документ подписал глава краевой столицы Вячеслав Франк.
В состав нового органа вошли 17 человек. Председателем стал директор Барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев, а секретарем – главный специалист отдела по развитию туризма города Александр Терещенко.
Кроме того, в совете значатся руководитель одного из самых крупных пабликов региона Barnaul22 Алексей Куреленок, директор Краеведческого музея Наталья Вакалова, гендиректор гостиницы "Барнаул" Сергей Воронов, зампред комитета по делам молодежи Евгения Перфильева и другие.
При этом пока не уточняется, какими именно вопросами будет заниматься новая структура.
Комментарии
это самая смешная на сегодня новость
Теперь осталось создать совет по развитию советов.