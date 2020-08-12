Пассажир такси умер в Барнауле

В Барнауле на пересечении проспекта Коммунаров и улицы Зеленая Роща в такси скончался человек, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Автомобиль обнаружили в районе вагоноремонтного депо. По сообщениям очевидцев, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. Еще одного человека из такси увезли на скорой. На месте происшествия работают сотрудники полиции и кинологической службы.
Как позднее сообщили в Следственном комитете, причину смерти 37-летнего мужчины устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
Комментарии
О как торопятся-достал закладку и сразу ширнуться. Ну и правильно,что "отъехал".
одной наркожабой меньше
таксиста жалко, затаскают по допросам...
12.08.2020 15:06
Гость
А то он не знает-кого,куда и зачем привёз.
А если бы дозировку соблюдал, было бы бы счастье.
12.08.2020 15:13
- гость -
Дозировка одна,есть разная степень разбодяживания.
скорее оба наркоши... дозу не правильно расчитали...
один того, а другого на скорой... авто то стояла, автомобиль обнаружили...