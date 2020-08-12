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Алтайские депутаты предложили смягчить закон о митингах

, ИА "Амител"
Краевые парламентарии решили перенять опыт Самарской области
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) предложили смягчить законодательство о проведении митингов и шествий в регионе. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В частности речь идет о снятии запрета на проведение публичных акций и собраний в зданиях образовательных, культовых и медицинских учреждений, предназначенных для массового пребывания несовершеннолетних, а также на территориях, располагающихся ближе 50 метров от таких мест.

Отмечается, что законопроект подготовили в связи с решением Конституционного суда РФ. Инстанция рассмотрела жалобу жителей Самарской области на правила проведения собраний, митингов и акций. Суд признал, что запрет на подобные мероприятия в местах, расположенных ближе 150 метров от образовательных, медицинских, культовых учреждений, выходит за конституционные пределы законодательных полномочий регионов.

Законопроект алтайские депутаты намерены рассмотреть в двух чтениях.

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.08.2020 15:32
- гость -

Смягчить закон о митингах? Да полиция при желании хоть как натянет сову на глобус. Вчера же новость была, что кого-то там оштрафовали за задымление площади.

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