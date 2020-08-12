Жительница Барнаула требует привлечь к ответственности водителя автобуса

Жительница Барнаула в соцсетях рассказала историю о том, как она вместе с семьей добиралась домой с дачи. Итогом поездки на автобусе стало требование привлечь водителя к ответственности.
По словам горожанки, после того как автобус встал в пробку, ее ребенок начал капризничать, на что кондуктор сказала им "закрыть рот и ехать спокойно". После этого супруг женщины попросил водителя остановиться на площади Спартака, но водитель ответил, что здесь остановки нет.
По итогу семья вышла на остановке "Нагорный парк", а ситуация возмутила женщину так сильно, что она потребовала наказать сотрудников, которые работали в этот день на маршруте.
Комментарии
она потребовала наказать
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Наказать не за что, разве, что пассажирку за нагнетание паники или оскорбление лица при исполнении. Водитель понерничает и совершит ДТП.
А что было не так? Представляю, как визжала на весь автобус их дитятя, что даже кондуктор не выдержала.
Автобус с дачи-с Горы,требование остановить на Спартака-остановки нет? Этого не может быть,все автобусы по маршруту там останавливаются. Вышли "Нагорный парк"? А дальше пешком? Как-то всё мутно.
я думаю весь автобус был возмущен поведением их ребенка не менее чем она поведением кондуктора. Пусть обратятся с массовым заявлением требуя наказать нерадивых родителей
ничего не понял, но было интересно
Попробовать лишить родительских прав на неумение воспитывать ребенка, сразу притихнут.