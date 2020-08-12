Дождь, которого долго ждали. Фото Барнаула под августовским ливнем

Лето на Алтае длится недолго, а потому барнаульцы радуются каждому теплому дню. Впрочем, уж чего-чего, но лето-2020 жарких деньков нам подкинуло с лихвой. Вчера синоптики обещали затяжной ливень и молнии. Горожане обрадовались и взяли с собой с утра зонты, приготовились прыгать через лужи, обходить залитые дороги. Но на деле вышел короткий, теплый, непринужденный августовский дождь. После него, город освежился, зной спал и легче стало дышать. Если вы в этот момент были на работе, и не успели насладиться коротким ливнем, можете посмотреть фотографии amic.ru.
PS: Это Барнаул порадовал легкий дождь, а в пригороде прогремела гроза с градом, который повредил урожай в огородах и садах.
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