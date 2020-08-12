12 августа первый матч сезона в новой для себя группе "Урал-Приволжье" провело барнаульское "Динамо". Подопечные Александра Суровцева обыграли на выезде "Оренбург-2" со счетом 4:0, забив по два мяча в каждом из таймов, передает "Алтайский спорт".
К этому матчу команды подошли с разным бэкграундом: хозяева, играя в большинстве две трети матча с "Новосибирском", умудрились уступить с минимальным счетом 0:1, а вот гости и вовсе в первом туре ни разу не коснулись мяча (гостевая игра с "Ностой" не состоялась из-за нескольких положительных тестов на ковид у новотроицкого коллектива).
В целом динамовцы смотрелись активнее хозяев, гораздо больше владели мячом, периодически зарабатывали угловые и проверяли голкипера Дмитрия Чванова на прочность.
Первый гол в матче забил Евгений Щербаков со штрафного в середине первого тайма. В конце тайма преимущество алтайской команды курьезным образом увеличилось: вратарь Дмитрий Чванов, получив мяч в метре от собственных ворот, попытался обхитрить Владимира Завьялова, но не смог. Как итог – барнаульский нападающий забил один из самых легких голов в своей карьере – 0:2.
В дебюте второго тайма Житников довел счет до крупного. А на последней минуте игры Михаил Осипов установил окончательный счет – 4:0.
19 августа динамовцы сыграют в Новосибирске против одноименной команды в рамках 1/128 финала нового Кубка России, а 23 августа уже на родном барнаульском поле примут пермскую "Звезду" в третьем туре чемпионата ПФЛ.
Комментарии