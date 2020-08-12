Московский суд арестовал блогера по обвинению в получении гостайны

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказала собеседница агентства.
Друзья блогера сообщили о его пропаже 5 августа, а постановление суда о заключении молодого человека под стражу датировано 6 августа. Дело содержит гриф "секретно", поэтому материалы не могут быть опубликованы. Согласно закону, срок действия ареста Пыжа не может превышать двух месяцев, а наказание по статье может составлять от трех до восьми лет.
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