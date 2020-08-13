В Барнауле вырос спрос на удаленных работников

За семь месяцев 2020 года в барнаульский центр занятости подали 19,5 тыс. вакансий. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Специалисты отмечают динамику увеличения рабочих мест.
"Город постепенно возвращается к привычной жизни после ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Многие предприятия возобновили работу, а некоторые даже наращивают объемы производства и открывают новые вакансии. Так, приступил к работе завод "Бриллианты Алроса", набирают сотрудников на Алтайском приборостроительном заводе "Ротор", "Сибэнергомаше" и Барнаульском вагоноремонтном заводе", – отметили в управлении Алтайского края по труду и занятости.
Кроме того, вырос спрос на удаленных сотрудников. Работодателям требуются IT-специалисты, программисты, менеджеры по продажам, разработчики, аккаунт- и SMM-менеджеры, таргетологи, копирайтеры и дизайнеры.
Комментарии
И ни токаря, ни сварщики , ни электрики не нужны.
Всё заточено только на сляпать и продать
раскажи-ка как токари, сварщики и т.п. могут работать удаленно?
Вообще - могут виртуально
Но и деньги получат виртуально