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В Барнауле на четыре дня частично перекроют оживленную улицу

, ИА "Амител"
За это время энергетики отремонтируют магистраль постройки 1976 года
Фото: пресс-служба СГК

Фото: пресс-служба СГК

В Индустриальном районе Барнаула с вечера 14 августа до утра 18 августа перекроют движение по улице Энтузиастов, сообщает пресс-служба СГК.

Проезд от улицы Попова к Ленинградской запретят по двум полосам по нечетной стороне. Перекрытие необходимо для ремонта магистрали 1976 года постройки. За четыре дня энергетики заменят на участке 330 метров тепловых сетей.

Как ранее сообщил amic.ru, в 113 многоквартирных домах Ленинского и Железнодорожного районов Барнаула из-за ремонта тепловых сетей отключили горячую воду. Возобновить водоснабжение планируют в четверг, 13 августа, около 18 часов, после устранения повреждений.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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