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В Бийске ищут инвестора для ремонта "детской площадки Натальи Водяновой"

, ИА "Амител"
Бюджетные деньги на это выделять не спешат
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Детская площадка, которую Бийску подарила Наталья Водянова, мэрия города захотела отдать инвестору для ремонта. Об это сообщает "Банкфакс".

При этом жители города негодуют, потому что площадка до сих пор не отремонтирована. Люди жалуются во все инстанции, в том числе и в фонд Натальи Водяновой. 

"При приемке объекта на баланс города глава Александр Студеникин публично заявил и уверил, в том числе депутатов Думы Бийска, что к летнему периоду 2020 года игровые конструкции отремонтируют, а объект будет охраняться. Мы, жители Бийска, видим, что сразу же после заявления Студеникин снял охрану с объекта, что привело еще к большему ухудшению состояния игровой площадки, так как конструкции постоянно ломают неизвестные лица", – пишут люди. 

Восстановление детской площадки в городской администрации оценили в семь миллионов рублей. Из бюджета деньги на эти цели не выделялись. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.08.2020 13:45
- гость -

Детская площадка, которую Бийску подарила Наталья Водянова, мэрия города захотела отдать инвестору для ремонта.
------
Наташик подарила площадку городу, а город продаёт инвестору.
Б - бизнес, рашен бизнес.

13.08.2020 14:16
- гость -

Ска, слов нет.
Все бы жители микрорайона скинулись по 500 р., наняли организацию и сделали. И инвестора искать не нужно.
Привыкли ничего не делать, только просить и клянчить.Сами сделайте, рук нет, мужиков рукастых нет?
Что за люди, сами для себя делать ничего не хотят, всё ждут когда кто нибудь за них сделает.
Скоро в сартир без администрации сходить не смогут.

13.08.2020 14:27
- гость -

мужиков рукастых нет?
Что за люди, сами для себя делать ничего не хотят

С головой то всё в порядке? Ну сделает рукастый мужик площадку, а потом придут люди в погонах и заявят что площадка не имеет сертификата от госстрахфигнадзора и является небезопасной. Мужику штраф, площадку снести за счёт жителей.

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