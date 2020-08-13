Не день таксиста. Toyota вылетела на трамвайные пути в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали об аварии на пересечении улиц Малахова и Юрина. Одним из участников ДТП стал автомобиль такси.
На кольце столкнулись Toyota Opa с опознавательными знаками такси и кроссовер Nissan Murano. От удара такси выбросило на трамвайные пути. Из-за этого движение электротранспорта в сторону проспекта Космонавтов оказалось перекрыто.
На месте работали сотрудники аваркома и ДПС. Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
Как уже сообщал amic.ru, сегодня в четверг утром, 13 августа, еще один автомобиль такси столкнулся с междугородним автобусом. В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка легковой машины. Помощь ей оказали на месте.
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