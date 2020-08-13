В Сети появился список фильмов с реальными постельными сценами

Журнал Cosmopolitan составил список фильмов, где актеры действительно занимались сексом во время съемок постельных сцен. Такое в кино встречается редко, но все-таки встречается.
Реальные постельные сцены можно увидеть в таких фильмах, как: "Нимфоманка", "Отголоски прошлого", "Калигула", "Коричневый кролик", "Антихрист", "Спи со мной", "Клуб Shortbus".
Все всех этих картинах сцены снимались вживую. Например, режиссер "Нимфоманки" сразу предупредил актеров о том, что им придется заниматься сексом в кадре, а актеры фильма "Спи со мной" сами заявили, что не симулировали во время постельной сцены.
Комментарии
ну это лучше белорусии
Ну если "актёры" ничего больше не умеют...
А как же фильм Текст ,)))