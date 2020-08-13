Методы борьбы с бедностью в Алтайском крае отработают на Алейске и Новоалтайске

На рабочем совещании в правительстве Алтайского края обсудили реализацию проекта региональной программы по уменьшению доли населения, чьи доходы не превышают величину прожиточного минимума. В заседание приняли участие министр социальной защиты региона Наталья Оськина и начальник управления края по труду и занятости населения Надежда Капура.
Согласно указу президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года" в проекте краевой программы поставлены задачи по повышению доходов населения, превышению темпа роста зарплат над инфляцией, развитию системы соцпомощи, организации социальной адаптации малоимущих.
Для отработки наиболее эффективных методик и технологии работы в этом направлении выбраны Новоалтайск, Алейск, Алейский и Калманский районы. Положительный опыт будут распространять на весь край, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Комментарии
Н-дя... нас отстреливать начнут...
Почему не изменится, естественная убыль + отток населения за 10 лет в % соотношении значительно уменьшится доля нищих... однако
А я верю, что Владимир Владимирыч скоро победит бедных, и наконец-то мы все станем богатыми.
Как только слышу от правительства, что начинается борьба с бедностью, то понимаю, что снова начнут грабить!!! Потому что вся борьба заключается в том что бы отобрать деньги у "богатых" работяг и отдать "нищим" чиновникам, депутатам и друзьям пересидента!
а почему не с Барнаула?!
"по уменьшению доли населения, чьи доходы не превышают величину прожиточного минимума." значит уменьшать будут население?
С менталитетом наших российских чиновников такие задачи решать невозможно. Абсолютная узколобость, отсутсвие знаний и навыков
"Положительный опыт будут распространять на весь край" а почему вы так в этом уверены? А если будет отрицательный, тогда что делать?
дустом?
Неужели для победы над нищетой в регионе необходима отработка методов борьбы с ней в двух городских образованиях ? А не пробовали сэкономить на " меньше слов - дешевле телеграмма" ? Хотя о чём это я - борьба с нищетой есть основополагающая цель и президента и правительства - вот только хоча есть, а силы - нет.