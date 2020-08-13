Барнаульскую горэлектросеть возглавил новый руководитель

Александр Ященко стал новым руководителем Барнаульской горэлектросети. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По словам нового директора, он направит все свои усилия на оптимизацию рабочих процессов, повышение эффективности ее работы и займется внедрением новых технологий для успешной бизнес-модели. В должность Ященко вступил 6 августа.
На предприятии рассказали, что Ященко имеет опыт работы в должности руководителя. Он был генеральным директором Автономной теплоэнергетической компании и предприятия "Краснодар водоканал". Кроме того, Ященко был депутатом краевого совета народных депутатов IV созыва.
Комментарии
Главное был депутатом. Что надо.