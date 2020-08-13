Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Голливудский актер Дуэйн Джонсон второй год подряд признан самым высокооплачиваемым актером в мире. Рейтинг опубликовал американский журнал Forbes.
За год Джонсон заработал 87,5 млн долларов, 23,5 млн ему принес фильм "Красное уведомление". Еще один источник дохода актера – рекламный контракт с брендом спортивной одежды Under Armour.
Второе место в списке занял Райан Рейнолдс, исполнитель роли Дедпула. Его доход составил 71,5 млн долларов, 20 млн из которых он получил за картину "Красное уведомление", где он снимался вместе с Дуэйном Джонсоном.
На третьем месте расположился Марк Уолберг, который за год заработал 58 млн долларов.
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