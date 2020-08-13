Выяснилось, почему затягивается дело об убийстве экс-директора алтайского "Наследия"

Более года назад дело об убийстве экс-директора НПЦ "Наследие" Любови Никитиной попало в суд. Решение по нему не вынесено до сих пор, пишет "КП".
Инцидент произошел в апреле 2019 года. Женщину нашли в своей квартире с ножевыми ранениями, а рядом с ней находился 46-летний мужчина в неадекватном состоянии. Медики выносили его на носилках и откачивали от алкогольного отравления.
Правоохранители сразу задержали подозреваемого, но рассмотрение дела откладывали сначала из-за коронавируса, а затем из-за плохого самочувствия мужчины. Коллеги погибшей считают, что он симулирует недомогания.
Отмечается, что до сих пор неизвестно, что произошло между мужчиной и женщиной в день убийства. Возможно, он пришел к потерпевшей за деньгами, так как на месте нашли ее пустой кошелек. Обвиняемый от дачи показаний отказывается.
Комментарии
И кто этот 46-ти летний( а сейчас уже 47-ми летний) мужчина?