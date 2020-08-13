Дочь российского губернатора задекларировала доход в два раза больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход в 10 миллионов рублей за 2019 год. Информацию опубликовали на официальном сайте регионального правительства.
Глава региона Николай Любимов за год заработал 4,3 млн рублей. В собственности у него, согласно документу, нет ни квартиры, ни машины. Вместе с супругой они имеют в пользовании жилплощадь 205,1 кв.м, при этом у жены политика в собственности квартира 92 кв.м и доля в другой квартире площадью 70,6 кв.м.
Несовершеннолетняя дочь супругов за год заработала 10 миллионов рублей и имеет в собственности две квартиры площадями 92 и 127,7 кв.м.
Комментарии
"В собственности у него, согласно документу, нет ни квартиры, ни машины"
И дочь - проститутка. Бедненький.
Смешно
Действительно,больше ничего в голову не приходит.Биткоины?Вряд ли.Игра на бирже?Сомнительно.Вино и мужчины её атмосфера.
Мой отец в октябре убежать не сумел,
Но для белых он сделал немало.
Срок пришел, и холодное слово «расстрел» -
Прозвучал приговор трибунала.
Несовершеннолетняя ....