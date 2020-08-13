Дождливая и ветреная погода сохранится в Алтайском крае

Дожди и ветер сохранятся в Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом сообщает официальный сайт региона.
14 и 15 августа в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами грозы будут сильными. Возможен град. Днем температура воздуха составит +25 градусов.
Ветер юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14-16 метров.
Дожди в регионе прекратятся 16 августа. Ветер изменит направление на северное и ослабеет до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, а днем воздух в регионе прогреется до +21, +26 градусов тепла.
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