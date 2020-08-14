Экс-главного инженера алтайского ДСУ признали виновным в получении взятки в 130 тысяч

Суд огласил приговор бывшему главному инженеру Славгородского филиала государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Западное дорожно-строительное управление". Мужчина признан виновным в получении взятки.
По данным следствия, в период с сентября по октябрь 2018 года он неоднократно получал денежные средства на общую сумму почти 130 тысяч рублей от представителя одного из предприятий. Деньги переводились за предоставление этому предприятию спецтехники без заключения договоров и оплаты в пользу ДСУ.
Суд назначил мужчине штраф в размере 550 тысяч рублей, лишил права занимать определенные должности сроком на год и конфисковал в пользу государства его имущество на сумму 129 тысяч 500 рублей, рассказали в СК.
Комментарии
Правильно. Заплатил в краном размере и гуляй.