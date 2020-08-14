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Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео

, ИА "Амител"
Движение электротранспорта временно заблокировано

Авария с участием трамвая случилась утром 14 августа в столице Алтайского края. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На проспекте Космонавтов на пути электротранспорта оказался Suzuki Grand Vitara. Удар пришелся в боковую часть автомобиля.

Как видно на записи, иномарку протащило по рельсам не менее десятка метров. По словам очевидцев, движение трамваев в направлении проспекта Калинина временно заблокировано. О пострадавших не сообщается.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.08.2020 11:49
гость

О, как это они друг друга не заметили

14.08.2020 11:54
- гость -

Всегда пропускаю трамвай.

14.08.2020 12:08
- гость -

В 90-х мне дали покататься на трамвае по ночному городу и с тех пор я понял, что на нём разгоняться и тормозить это очень большая проблема. Фактически это маленький поезд. Может стоит в автошколе садить курсантов за трамвай, чтобы они сами убеждались, что он как автомобиль не тормозит?

14.08.2020 12:18
- гость -

бешенные трамвайщики. совсем оборзели

14.08.2020 12:34
Чучмек

И правильно сделал, что протаранил. Ни к чему рисковать жизнью и здоровьем пассажиров. А водителю легковушки теперь ещё за ремонт трамвая и простой движения расплачиваться из собственного кармана...

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