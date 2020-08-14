Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео

Авария с участием трамвая случилась утром 14 августа в столице Алтайского края. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На проспекте Космонавтов на пути электротранспорта оказался Suzuki Grand Vitara. Удар пришелся в боковую часть автомобиля.
Как видно на записи, иномарку протащило по рельсам не менее десятка метров. По словам очевидцев, движение трамваев в направлении проспекта Калинина временно заблокировано. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
О, как это они друг друга не заметили
Всегда пропускаю трамвай.
В 90-х мне дали покататься на трамвае по ночному городу и с тех пор я понял, что на нём разгоняться и тормозить это очень большая проблема. Фактически это маленький поезд. Может стоит в автошколе садить курсантов за трамвай, чтобы они сами убеждались, что он как автомобиль не тормозит?
бешенные трамвайщики. совсем оборзели
И правильно сделал, что протаранил. Ни к чему рисковать жизнью и здоровьем пассажиров. А водителю легковушки теперь ещё за ремонт трамвая и простой движения расплачиваться из собственного кармана...