Более 70% многоэтажек Барнаула готовы к новому отопительному сезону

В администрации Барнаула прошло совещание по подготовке городского хозяйства к зиме, сообщает пресс-центр мэрии.
Как отметил директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс, к зиме 2020-2021 года запланировано переложить 32 км тепловых сетей на сумму более 1,3 млрд рублей, что на 10,6% больше прошлогоднего. На данный момент выполнено более половины от запланированного и срыва сроков по отопительному сезону не будет.
Большое внимание уделили и подготовке многоквартирных домов. По данным зампреда комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, акты технической готовности к зиме получили более 70% многоквартирных домов. По остальным работы продолжаются.
Замглавы мэра по городскому хозяйству Андрей Федоров отметил о необходимости уделить повышенное внимание зданиям социальных объектов, в частности детским садам и поликлиникам. Председатель комитета по образованию Андрей Муль сообщил, что к работе зимой готовы практически все соцучреждения Барнаула.
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