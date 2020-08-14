Сибиряк попытался поймать выпавшую с шестого этажа жену и погиб

Житель Бердска попытался спасти выпавшую из окна шестого этажа жену и погиб, сообщает "Бердск-Онлайн".
Инцидент произошел днем 13 августа в одном из микрорайонов города. По словам очевидцев, женщина стояла на балконе шестого этажа и упала вниз. Стоящий под балконом мужчина попытался поймать ее, в итоге горожанка рухнула прямо на него.
Оба получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу, где мужчина позднее скончался. Женщина находится в тяжелом состоянии.
Сейчас Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Очевидно мужчина плохо учился в школе. Даже пудовая гиря наберёт настолько большую энергию пролетев 15 метров, что обычный человек физически не сможет её остановить.
14.08.2020 13:04
- гость -
Смотреть безучастно как близкий человек падает вряд ли кто-то сможет. Вне зависимости от того насколько помнит школьную программу. Тем более, что прецеденты когда удалось поймать падающих с хорошим финалом есть
Детей можно попытаться поймать, а взрослого человека, да с 6го этажа...
сделал все что мог. а получилось или нет время покажет. В таких ситуациях голова уже не думает
Это любовь
Тем более, что прецеденты когда удалось поймать падающих с хорошим финалом есть
Падающих маленьких детей? Так они совсем другой вес имеют.
спас жену честь и хвала ему !!! молодец отдал жизнь за любимого человека !!!
Это же надо подгадать,оказаться в аккурат под балконом во время прыжка.
Чью жену ловил? Проходил мимо, видит летит ничейная жена, решил поймать её, но в одно мгновение все будущие тяготы семейной жизни навалились на него и он погиб под ними
Может быть жена в 40 кг и ребенок в 50 кг весу.
Оставался бы холостым, то не погиб бы от жены своей
Может быть жена в 40 кг и ребенок в 50 кг весу.
В этих весовых категориях с 15 метров если вы не Хафтор Бьёрнссон можно даже и не пытаться. Кости как спички поломаются.
Другим наука, никогда не ловите пролетающую мимо вас жену со сковородкой в руке, не известно, что у неё на уме
Ну все равно Мужик
14.08.2020 13:36
- гость -
А м.б. он безработный и она за все платит?
По другой информации-вообще левая дама. Сначала на земле вела себя неадекватно,потом попёрлась на балкон.
Посчитайте сами. Даже самая лёгкая жена 50 кг за 15 метров свободного падения разовьет скорость 61 км/ч и будет обладать энергией кинетической 7200 джоулей. Это примерно как маленький автомобиль типа Peugeot 107 двигающийся со скоростью пешехода. Вы способны стоя у стены на расстоянии метра остановить Peugeot 107 движущийся со скоростью 5 км/ч своей силой или он вас размажет об стену? По мне так ответ очевиден
Мужа всю ночь не было дома, жена с тяжёлой чугунной сковородкой в руках ждала его. Вышла на балкон и увидела его, замахнулась сковородкой, потеряла равновесия и полетела вниз. Так сказать, семейные разборки жены с неверным мужем
ответ очевиден
и зачем вы это писали, мы тут все тупые что ли
мы тут все тупые что ли
Про всех не скажу, но некоторые точно. Почитайте комментарии выше. Там из дурака делают мужика.
вывод - чугунные сковородки зло
14:36
Он надеется, что кто-то его галиматью прочтет
Как видите по вашему коммента, он не ошибся
14:43
я читаю первую строчку и этого хватает не дочитывать всю писанину
я читаю первую строчку и этого хватает не дочитывать всю писанину
Прошу прощения, если обидел. Делаю тоже самое
вы еще лобзаться полезьте друг к другу, голубки какие то. Пардон, извините , простите. хуже баб прямо...
15:36
хуже баб прямо.
так стопэ я и есть мадама, что хотим то и воротим, а вас поставили подслушивать а вы подглядываете