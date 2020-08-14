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Сибиряк попытался поймать выпавшую с шестого этажа жену и погиб

, ИА "Амител"
Женщина рухнула прямо на супруга
Фото: volga-day.ru

Фото: volga-day.ru

Житель Бердска попытался спасти выпавшую из окна шестого этажа жену и погиб, сообщает "Бердск-Онлайн".

Инцидент произошел днем 13 августа в одном из микрорайонов города. По словам очевидцев, женщина стояла на балконе шестого этажа и упала вниз. Стоящий под балконом мужчина попытался поймать ее, в итоге горожанка рухнула прямо на него. 

Оба получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу, где мужчина позднее скончался. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Сейчас Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.08.2020 13:04
- гость -

Очевидно мужчина плохо учился в школе. Даже пудовая гиря наберёт настолько большую энергию пролетев 15 метров, что обычный человек физически не сможет её остановить.

14.08.2020 13:11
- гость -

14.08.2020 13:04
- гость -
Смотреть безучастно как близкий человек падает вряд ли кто-то сможет. Вне зависимости от того насколько помнит школьную программу. Тем более, что прецеденты когда удалось поймать падающих с хорошим финалом есть

14.08.2020 13:15
- гость -

Детей можно попытаться поймать, а взрослого человека, да с 6го этажа...

14.08.2020 13:17
- гость -

сделал все что мог. а получилось или нет время покажет. В таких ситуациях голова уже не думает

14.08.2020 13:22
1

Это любовь

14.08.2020 13:24
- гость -

Тем более, что прецеденты когда удалось поймать падающих с хорошим финалом есть

Падающих маленьких детей? Так они совсем другой вес имеют.

14.08.2020 13:26
ЯЛЕГЕНДА

спас жену честь и хвала ему !!! молодец отдал жизнь за любимого человека !!!

14.08.2020 13:27
Гость

Это же надо подгадать,оказаться в аккурат под балконом во время прыжка.

14.08.2020 13:30
- гость -

Чью жену ловил? Проходил мимо, видит летит ничейная жена, решил поймать её, но в одно мгновение все будущие тяготы семейной жизни навалились на него и он погиб под ними

14.08.2020 13:31
- гость -

Может быть жена в 40 кг и ребенок в 50 кг весу.

14.08.2020 13:36
- гость -

Оставался бы холостым, то не погиб бы от жены своей

14.08.2020 13:44
- гость -

Может быть жена в 40 кг и ребенок в 50 кг весу.

В этих весовых категориях с 15 метров если вы не Хафтор Бьёрнссон можно даже и не пытаться. Кости как спички поломаются.

14.08.2020 13:45
- гость -

Другим наука, никогда не ловите пролетающую мимо вас жену со сковородкой в руке, не известно, что у неё на уме

14.08.2020 14:11
гость

Ну все равно Мужик

14.08.2020 14:12
- гость -


14.08.2020 13:36
- гость -


А м.б. он безработный и она за все платит?

14.08.2020 14:15
Гость

По другой информации-вообще левая дама. Сначала на земле вела себя неадекватно,потом попёрлась на балкон.

14.08.2020 14:18
- гость -

Посчитайте сами. Даже самая лёгкая жена 50 кг за 15 метров свободного падения разовьет скорость 61 км/ч и будет обладать энергией кинетической 7200 джоулей. Это примерно как маленький автомобиль типа Peugeot 107 двигающийся со скоростью пешехода. Вы способны стоя у стены на расстоянии метра остановить Peugeot 107 движущийся со скоростью 5 км/ч своей силой или он вас размажет об стену? По мне так ответ очевиден

14.08.2020 14:29
- гость -

Мужа всю ночь не было дома, жена с тяжёлой чугунной сковородкой в руках ждала его. Вышла на балкон и увидела его, замахнулась сковородкой, потеряла равновесия и полетела вниз. Так сказать, семейные разборки жены с неверным мужем

14.08.2020 14:36
- гость -

ответ очевиден
и зачем вы это писали, мы тут все тупые что ли

14.08.2020 14:39
- гость -

мы тут все тупые что ли

Про всех не скажу, но некоторые точно. Почитайте комментарии выше. Там из дурака делают мужика.

14.08.2020 14:42
- гость -

вывод - чугунные сковородки зло

14.08.2020 14:43
- гость -

14:36

Он надеется, что кто-то его галиматью прочтет
Как видите по вашему коммента, он не ошибся

14.08.2020 14:51
- гость -

14:43
я читаю первую строчку и этого хватает не дочитывать всю писанину

14.08.2020 15:32
- гость -

я читаю первую строчку и этого хватает не дочитывать всю писанину

Прошу прощения, если обидел. Делаю тоже самое

14.08.2020 15:36
- гость -

вы еще лобзаться полезьте друг к другу, голубки какие то. Пардон, извините , простите. хуже баб прямо...

14.08.2020 15:54
- гость -

15:36
хуже баб прямо.
так стопэ я и есть мадама, что хотим то и воротим, а вас поставили подслушивать а вы подглядываете

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