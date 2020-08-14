Туристка упала в расщелину ледника Актру в Горном Алтае

Посещение ледника Актру в составе незарегистрированной туристической группы 13 августа чуть не закончилось для одной из участниц плачевно.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай, в Кош-Агачском районе около 15:00 девушка упала в расщелину. Выбраться оттуда самостоятельно она не смогла.
Спасатели привлекли к работе альпинистов-инструкторов. Приблизительно в 17:00 они подняли туристку в безопасное место.
К счастью, путешественница отделалась легким испугом. Медицинская помощь гостье Алтая не потребовалась.
Комментарии
Повезло девушке, легко отделалась. Алтай не любит легкомыслия и пренебрежения, будьте аккуратны.
Наверное всё-таки не упала, а скатилась.
Упала на мужа, который на этот раз поймал ее удачно