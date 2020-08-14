Еще одна услуга Сбербанка перестала быть бесплатной

Сбербанк больше не будет присылать бесплатные уведомления через SMS и push о поступающих переводах на карту, пишет РБК.
Теперь данная услуга доступна только для клиентов, подключивших "Уведомления по карте". Стоимость сервиса – 30 рублей для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей для стандартных и бесплатно – для премиальных и кредитных карт.
Изменения вступили в силу в конце июля или начале августа в зависимости от региона. О них банк сообщил клиентам по SMS.
Напомним, что в июне Сбербанк отменил бесплатный лимит в 50 тысяч рублей в месяц на перевод денег через банкоматы. Теперь с любой транзакции снимается комиссия – 1% от суммы.
Комментарии
сволочи, когда нажрётесь!
Конченый банк.
без смс от банка можно спокойно прожить, только теперь идти прийдется лично отказываться
Пархатый ещё малёха нажиться решил
Да, 1 % от суммы перевода хочется чтобы застрял у них в глотке
можно еще в отделение сбербанка пускать по билетам, платным, конечно
Опять переходить на черный нал, мешками деньги возить будем.
Ну и ладненько, перейдем на наличку. Посмотрим как банки снова начнут к безналу призывать! А ничего, что банк пользуется деньгами клиента у которого деньги на карте.
Банки итак экономят при безнале на инкассации, утилизации и выпуске денежных купюр, на обслуживающем персонале, а следовательно и на площадях офисов...
Чем больше прибыль у банка, тем жаднее хозяин!
Опять переходить на черный нал, мешками деньги возить будем.
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щас осенью два нуля отрежут - и забудем про мешки...
а за что берется плата за мобильный банк???
Понравилось Грефу сверхприбыли получать придумал еще способ ободрать с россиян последние гроши!
Услуга Мобильный банк представляет собой сервис, присылающий на телефон клиента Сбербанка уведомления о каждой проведенной операции по карте: снятии или внесении денежных средств, оплаты услуг. На телефон также могут приходить сообщения, напоминающие о необходимости внесения кредитного платежа или информирующие о решении по заявке на кредит.
Пополнение своего телефонного баланса или знакомого.
Получение информации о сумме оставшихся денег и о последних проведённых операциях.
Возможность ознакомления с рекламой от Сбербанка и партнёров.
Внесение ежемесячных платежей по кредиту.
Автоматическое пополнение баланса телефона при достижении указанной отметки с помощью «Автоплатёжа»
Работа со «Сбербанком Онлайн».
Получение краткой справки о командах.
Временная блокировка карты и получение информации об услугах, подключенных к ней.
Оплатить Интернет и ТВ, штрафы и налоги, услуги ЖКХ и пр.
отменяют "бесплатность" - народ сразу негодует))) когда уже до людей дойдет, что ничего бесплатного не бывает
ага и сыр в мышеловке для второй мышки бесплатен
за удобства нужно платить
ну так о том и речь - если подключена услуга мобильный банк зачем мне еще платить дополнительно за смс информирование о поступлении средств?
14.08.2020 14:44
Обыватель
Никто и не говорить, что все бесплатно. Банк пользуется деньгами держателя карты, т.е. получает прибыль. С этих денег и оплачиваются все СМС, но банкирам мало, они еще решили драть с людей!
15:01
понятия не имею спросите в банке
и чего они добиваются? раньше переводила со сбера сыну на сбер, теперь иду, снимаю, кладу на другую карту и так же бесплатно перевожу. Только количество увеличили снятого у них нала, да лишний раз идти снимать в условиях короновируса
14.08.2020 15:05
- гость -
а мы получаем удобство оплаты картой. В принципе, сам факт, что ты можешь платить безналом, стоит всего, и того, что деньги в распоряжении банка, и даже комиссии за обслуживание, которой почти не видно у карт ниже премиального класса. А какие плюшки дать бесплатно и какие за деньги - на усмотрение банка. Не понимаю, почему у людей такая реакция. Требовать и негодовать можно только в том случае, если ты оплатил конкретную услугу. А если нет, то дареному коню в зубы не смотрят.
14.08.2020 15:20
Обыватель
В смысле, дареному коню... "Конь" как раз не дареный, а навязанный! Лично меня устраивало получать зарплату наличкой. Меня заставили пользоваться услугами банка, причем это лобби банкиров. Теперь с меня еще хотят драть... В таком разе, банк должен начислять мне проценты на остаток суммы на счете!
Анекдот:
Российского банкира спросили, чему он обязан своим богатством.
- Для этого надо десять лет быть негодяем, - откровенно ответил он.
- А потом?
- Оставаться им.
14.08.2020 15:50
- гость -
проценты на остаток в других банках есть, это сбер какой-то не такой, надо менять банк просто. Тут скорее работодатель навязал вам, а не банки.