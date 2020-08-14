Пятница, 14 Август, 16:07

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,61
€ 87,04
26°

912823 +5065
Обь
139см -7


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Еще одна услуга Сбербанка перестала быть бесплатной

, ИА "Амител"
За сервис придется заплатить от 30 до 60 рублей в месяц
Фото: profinance.ru

Фото: profinance.ru

Сбербанк больше не будет присылать бесплатные уведомления через SMS и push о поступающих переводах на карту, пишет РБК.

Теперь данная услуга доступна только для клиентов, подключивших "Уведомления по карте". Стоимость сервиса – 30 рублей для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей для стандартных и бесплатно – для премиальных и кредитных карт.

Изменения вступили в силу в конце июля или начале августа в зависимости от региона. О них банк сообщил клиентам по SMS.

Напомним, что в июне Сбербанк отменил бесплатный лимит в 50 тысяч рублей в месяц на перевод денег через банкоматы. Теперь с любой транзакции снимается комиссия – 1% от суммы.

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.08.2020 13:41
- гость -

сволочи, когда нажрётесь!

14.08.2020 13:44
- гость -

Конченый банк.

14.08.2020 13:46
- гость -

без смс от банка можно спокойно прожить, только теперь идти прийдется лично отказываться

14.08.2020 14:02
- гость -

Пархатый ещё малёха нажиться решил

14.08.2020 14:07
гость

Да, 1 % от суммы перевода хочется чтобы застрял у них в глотке

14.08.2020 14:08
- гость -

можно еще в отделение сбербанка пускать по билетам, платным, конечно

14.08.2020 14:11
-гость-

Опять переходить на черный нал, мешками деньги возить будем.

14.08.2020 14:27
- гость -

Ну и ладненько, перейдем на наличку. Посмотрим как банки снова начнут к безналу призывать! А ничего, что банк пользуется деньгами клиента у которого деньги на карте.
Банки итак экономят при безнале на инкассации, утилизации и выпуске денежных купюр, на обслуживающем персонале, а следовательно и на площадях офисов...
Чем больше прибыль у банка, тем жаднее хозяин!

14.08.2020 14:30
- гость -

Опять переходить на черный нал, мешками деньги возить будем.
--------------
щас осенью два нуля отрежут - и забудем про мешки...

14.08.2020 14:31
- гость -

а за что берется плата за мобильный банк???

14.08.2020 14:38
- гость -

Понравилось Грефу сверхприбыли получать придумал еще способ ободрать с россиян последние гроши!

14.08.2020 14:40
вкратце

Услуга Мобильный банк представляет собой сервис, присылающий на телефон клиента Сбербанка уведомления о каждой проведенной операции по карте: снятии или внесении денежных средств, оплаты услуг. На телефон также могут приходить сообщения, напоминающие о необходимости внесения кредитного платежа или информирующие о решении по заявке на кредит.

Пополнение своего телефонного баланса или знакомого.
Получение информации о сумме оставшихся денег и о последних проведённых операциях.
Возможность ознакомления с рекламой от Сбербанка и партнёров.
Внесение ежемесячных платежей по кредиту.
Автоматическое пополнение баланса телефона при достижении указанной отметки с помощью «Автоплатёжа»
Работа со «Сбербанком Онлайн».
Получение краткой справки о командах.
Временная блокировка карты и получение информации об услугах, подключенных к ней.
Оплатить Интернет и ТВ, штрафы и налоги, услуги ЖКХ и пр.

14.08.2020 14:44
Обыватель

отменяют "бесплатность" - народ сразу негодует))) когда уже до людей дойдет, что ничего бесплатного не бывает

14.08.2020 14:50
- гость -

ага и сыр в мышеловке для второй мышки бесплатен
за удобства нужно платить

14.08.2020 15:01
для вкратце

ну так о том и речь - если подключена услуга мобильный банк зачем мне еще платить дополнительно за смс информирование о поступлении средств?

14.08.2020 15:05
- гость -


14.08.2020 14:44
Обыватель
Никто и не говорить, что все бесплатно. Банк пользуется деньгами держателя карты, т.е. получает прибыль. С этих денег и оплачиваются все СМС, но банкирам мало, они еще решили драть с людей!

14.08.2020 15:07
- гость -

15:01
понятия не имею спросите в банке

14.08.2020 15:14
- гость -

и чего они добиваются? раньше переводила со сбера сыну на сбер, теперь иду, снимаю, кладу на другую карту и так же бесплатно перевожу. Только количество увеличили снятого у них нала, да лишний раз идти снимать в условиях короновируса

14.08.2020 15:20
Обыватель


14.08.2020 15:05
- гость -

а мы получаем удобство оплаты картой. В принципе, сам факт, что ты можешь платить безналом, стоит всего, и того, что деньги в распоряжении банка, и даже комиссии за обслуживание, которой почти не видно у карт ниже премиального класса. А какие плюшки дать бесплатно и какие за деньги - на усмотрение банка. Не понимаю, почему у людей такая реакция. Требовать и негодовать можно только в том случае, если ты оплатил конкретную услугу. А если нет, то дареному коню в зубы не смотрят.

14.08.2020 15:50
- гость -


14.08.2020 15:20
Обыватель
В смысле, дареному коню... "Конь" как раз не дареный, а навязанный! Лично меня устраивало получать зарплату наличкой. Меня заставили пользоваться услугами банка, причем это лобби банкиров. Теперь с меня еще хотят драть... В таком разе, банк должен начислять мне проценты на остаток суммы на счете!

14.08.2020 15:52
- гость -

Анекдот:
Российского банкира спросили, чему он обязан своим богатством.
- Для этого надо десять лет быть негодяем, - откровенно ответил он.
- А потом?
- Оставаться им.

14.08.2020 16:00
Обыватель


14.08.2020 15:50
- гость -

проценты на остаток в других банках есть, это сбер какой-то не такой, надо менять банк просто. Тут скорее работодатель навязал вам, а не банки.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
16:04
Алтайский край получит около 350 млн рублей на питание учеников младших классов 0
15:48
Ливень затопил улицы Бийска. Видео 0
15:34
Глава алтайского Минпромэнерго оценил подготовку Ярового к зиме 0
15:22
Мировой уровень. Как выглядит барнаульский гребной канал за год до Кубка мира
Впервые в истории лучшие гребцы планеты приедут в Россию за олимпийскими путевками
15:15
За сутки в России выявили более пяти тысяч зараженных коронавирусом 0
15:00
Валенки в тренде. В Барнауле продают теплую и стильную обувь из овечьей шерсти 3
14:56
Когда Яблочный Спас в 2020 году и что мы отмечаем в этот день 0
14:50
МИД РФ предложил отменить безвозмездный возврат граждан из-за рубежа 14
14:38
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными 14
14:27
Двоих людей с пропавшей яхты нашли мертвыми в Приморье 0
14:15
Банк продает здание ресторана в центре Барнаула 0
14:03
Ни интима, ни денег. Барнаульца обманули на 40 тысяч рублей 13
13:50
В ВОЗ назвали возможный очаг коронавирусной инфекции 5
13:38
Еще одна услуга Сбербанка перестала быть бесплатной 22
13:25
В Барнауле водитель внедорожника сбил пенсионерку и скрылся 3
13:10
85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 5
13:07
Чувство недоверия. В США отказались от помощи России в разработке вакцины от COVID-19 28
12:55
Туристка упала в расщелину ледника Актру в Горном Алтае 3
12:44
Сибиряк попытался поймать выпавшую с шестого этажа жену и погиб 26
12:35
Пенсионерка пострадала в аварии с трамваем в Барнауле 4
12:23
Еще 24 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 1
12:10
Более трех тысяч человек стали самозанятыми в Алтайском крае 2
11:57
Более 70% многоэтажек Барнаула готовы к новому отопительному сезону 0
11:45
Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео 10
11:33
Ирина Хакамада отдыхает на Алтае 11
11:21
Более тысячи ученых подписали петицию в поддержку протестующих в Белоруссии 22
11:05
Магазинам запретили продавать алкоголь на День города в Барнауле 29
10:54
В центре Барнаула на пяти оживленных перекрестках отключат светофоры 0
10:42
Судебные приставы разыскивают должников на парковке "Леруа Мерлен" в Барнауле 7
10:30
Гостям разрешили присутствовать на церемониях бракосочетания в алтайских ЗАГСах 0
10:18
Почти 400 человек эвакуировали из алтайского санатория из-за задымления 6
10:06
Ученые предложили использовать для лечения коронавируса радиацию 6
09:51
Интересуются, но не покупают. Почему алтайские туристы не стремятся лететь в Турцию 10
09:37
Транспорт на Чуйском тракте в Алтайском крае пустили по объездной 0
09:22
Медовый Спас 2020. Как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день? 0
09:15
Барнаульского ветерана хотят привлечь к ответственности за организацию митинга 15
09:00
Вспышку чумы у животных зафиксировали в Республике Алтай 2
08:48
Отечественные врачи рассказали о недоверии к российской вакцине от коронавируса 8
08:35
СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к населению Белоруссии 30
08:20
Уроженка Барнаула, которую подозревают в расчленении рэпера, пожаловалась на угрозы 2
08:04
Как в Индии. Жителям Змеиногорска мешают коровы на улицах города 8
07:47
Экс главного инженера алтайского ДСУ признали виновным в получении взятки в 130 тысяч 4
07:32
"Все сложнее держаться на дубинках и водометах". Политолог о протестах в Белоруссии 46
07:19
Кардиолог назвал признаки приближающейся смерти 10
07:03
Прокуратура заставила алтайский сельсовет оплатить детский труд 2
06:48
Партию опасных дынь и арбузов пытались провезти в Алтайский край 10
06:32
Романтика нетронутой природы. Как отдыхали в Горном Алтае в СССР 24
06:17
Мало половин. Как Минтруд планирует изменить размер выплат на детей? 9
06:01
Туманы, грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 14 августа 0
23:42
Такой день. Новый руководитель БГЭС и избиение детей в Барнауле 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.