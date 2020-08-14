В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах никто не издевался. Видеозапись с высказыванием опубликовал белорусский новостной портал Tut.by в Telegram.
В ночь с 13 на 14 августа силовик приехал к минскому Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Он пообещал, что всех задержанных отпустят до 6 утра 14 августа.
"Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил", – сказал Барсуков, отвечая на вопрос журналиста.
Напомним, что протесты в Белоруссии начались вечером в воскресенье, сразу после оглашения данных экзитполов о результатах выборов президента. Они показали победу Александра Лукашенко с 80% результатом.
Демонстрации почти сразу переросли в столкновения с силовиками и продолжаются уже пятый день. Работники некоторых предприятий страны объявили забастовку.
При этом уже несколько дней СМИ сообщают об издевательствах сотрудников силовых ведомств над задержанными. Согласно их информации, людей беспричинно избивают, морят голодом и не дают им спать.
Комментарии
Да ладно! После озвученных 80% вам уже никто не верит.
будут врать и отпираться до последнего, как и наши
Сотни фото избитых людей, сотни видео избиений, куча видео около овд на которых слышны крики из-за стен, видео из домов в которых видно как на территориях овд ставят к стенке и избивают. Люди, откройте глаза. Перестаньте смотреть телевизор, зайдите в соцсети, где такие же как вы и я от первого лица рассказывают и ПОКАЗЫВАЮТ как к ним относятся и за что (спойлер - ни за что)
14.08.2020 14:49
- гость -
Почему соцсети для меня должны быть более убедительны?
14.08.2020 14:49
- гость -
точно
есть знакомые с корнями из РБ, через них подписалась в инсте на людей, проживающих там... я некоторые вещи ни смотреть, ни слушать даже не могу. шок.
Я никак понять не могу одного.. как они там жить то собираются дальше, даже если подавят эти недовольства?? Господи, их же всех (я имею в виду силовые структуры) ненавидеть теперь будут лютой ненавистью. И уверена - мстить. Потому что то, что они делают, простить невозможно..
Почему соцсети для меня должны быть более убедительны?
______
потому что их ведут обычные люди
понятно, надо сортировать
но тем не менее
это не Скобеева и не Соловьев
Почему соцсети для меня должны быть более убедительны?
В частности потому, что это пишет какой-то гость на священном амике, а здесь говорят только правду
14.08.2020 14:57
- гость -
Что-то Соловьёва давно не слушал.Что он говорит?
Я знаю,что всех надо делить на 2.(а то и 5)
Ну таракан реально совкопитек. Думал если изобьет всех журналистов и отключит интернет, то о его зверствах не узнают?
Что-то Соловьёва давно не слушал.Что он говорит?
_____
да фиг знает, тоже перестала этот цирк смотреть
тоже перестала этот цирк смотреть
Значит, смотрели, зомбировались, а теперь тут всякую пургу несёте. Нехорошо, нет вам веры
14.08.2020 15:04
- гость -
Всё,убедили! Я ваш навеки!
14.08.2020 15:04
- гость -
Уж я так верил,так верил местному попу,а он,вражина,благословил Илону в маске и собрался лететь на его бесовской машине навстречу Богу!
Во что и кому теперь верить?!
Сидит пропиндосский Соловьев и пропиндосская Скобеева и штампует в соцсетях пропиндосские фейки под никами обычных людей. А если дать денег студентам они завалят инет пропиндосскими фейками. Могу написать недорого, как меня только что били в застенках усатого таракана. Или вообще это можно сделать программно через приложение "пропиндосский фейкомет". Хотя если поймали протестующих, давивших машинами милиционеров и кидавших в них коктейли Молотова, они могли орать, как тысячи протестующих, им терять уже нечего, потому что им грозит до 25 лет реальной зоны даже если власть сменится