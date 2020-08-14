Алтайский край получит около 350 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию питания учеников начальных классов, сообщает пресс-служба регионального Минобра.
В ведомстве отметили, что на финансирование пойдут деньги из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. При этом для организации питания выполнили необходимый комплекс мероприятий.
В учреждениях уже провели паспортизацию пищеблоков и посадочных мест, закупили посуду и мебель, а также приобрели технологическое оборудование для кухни. На эти цели в 2020 году потратили 50 млн рублей, а в 2019-м – 100 млн рублей.
Как ранее сообщил amic.ru, с 1 сентября все школьники начальных классов в Алтайском крае будут обеспечены бесплатными горячими обедами. Всего в регионе насчитывается порядка 119 тысяч учащихся первых-четвертых классов.
Комментарии
Ну как же все? В федеральной прессе писали о готовности около 75% школ, на которые и будут выделены субсидии? А еще 25%? Даже Путин сказал, что 25% - это очень много! Из-за чего и губернатору поставлено на вид. А нам теперь тут минобр, как обычно, цифирью глаза замазывает.
Алтайский край получит около 350 млн рублей на питание учеников младших классов
Сколько из этих денег окажется в тарелке школьника?
(350 000 000/119 000)/170=17,3 рублей в день на одного учащегося. Моловато
Мммм, гречка!?
17,3 рублей в день на одного учащегося. Моловато
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На служебных собак и собак в приютах - больше уходит. Это прорыв.
математик самойчка
(350 000 000/119 000)/170=17,3 рублей в день на одного учащегося. Моловато
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что-то вы неправильно считаете - это только федерального бюджета выделили 350 миллинов, а еще будет краевой и муниципальные - написано же.
а еще будет краевой и муниципальные - написано же.
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Сколько денег?
Расскажите те кто в курсе.
Как это вообще сейчас организовано?
Из своего детства помню: перловку с отвратительной котлетой, но это всё же было горячее питание.
Сейчас же постоянно вижу школьников с пакетиками чипсов, сухариков и подобных вкусняшек.
Так вот, я всё же за те самые перловку с котлетой, нежели за бутер принесённый с собой из дома (пропадёт, потеряет, будет ли вообще есть). И тем более не хочу давать именно ребенку деньги на обед. Не потому что жадный, а потому что на эти деньги будут куплены не яблоки и бананы, а чипсы....