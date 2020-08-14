Фракция "Единой России" в АКЗС поддержит заявку администрации Барнаула по присвоению столице края почетного звания "Город трудовой доблести". Заявки ещё от трех городов – Бийска, Новоалтайска и Рубцовска – партийцы поддержат в следующем году, сказано на сайте ЕР.

Решение о поддержке заявки Барнаула первой среди всех претендующих на звание "Город трудовой доблести" городов края принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР.

Весной этого года президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы появляются и первые в стране города трудовой доблести.

Алтайское реготделение ЕР сразу организовало процесс по присвоению звания "Город трудовой доблести" городам Алтайского края, которые могут претендовать на него – это Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Одним из этапов стал сбор подписей: он проводился на сайте "ДоблестьАлтая.рф" и на специальных участках во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В онлайн-голосовании приняли участие более 17 тысяч человек. С учетом проголосовавших на участках собрано почти 300 тысяч подписей. Наиболее активно голосование шло в Барнауле – столица края собрала почти 182 тысячи подписей, с учетом онлайн-голосования – 191 тысячу.

Как отметила депутат Госдумы Наталья Кувшинова, за несколько месяцев барнаульское отделение "Единой России" вместе с городским советом ветеранов проделали большую работу по фактологическому сбору данных, подтверждающих трудовые подвиги жителей краевой столицы.

"В каждом из четырех городов велась широкая информационная и промокампания, однако в утвержденном на федеральном уровне списке из 20 городов не оказалось ни одного населенного пункта нашего региона. Мы считаем, нам необходимо добиваться присвоения звания городам Алтайского края поэтапно, увековечив подвиги жителей региона сначала одного города, а затем остальных", – проинформировала Кувшинова.

По данным секретаря барнаульского отделения партии Юрия Еремеева, с помощью специалистов Госархива РФ удалось найти ценные сведения, доказывающие подвиги тысяч барнаульцев.

"В начале июля от городской администрации было направлено ходатайство в Алтайское краевое Заксобрание и правительство региона. Мы рассчитываем, что депутаты АКЗС на августовской сессии поддержат инициативу Барнаульских совета ветеранов и местного отделения партии, а также решение свыше 190 тысяч барнаульцев, проголосовавших за присвоение краевой столице звания "Город трудовой доблести", – резюмировал Еремеев.

После того как свое слово скажут депутаты и правительство региона, настанет следующий этап – получение экспертного заключения РАН о правомерности притязаний города на почетное звание. Только после этого регион направит вместе с полным пакетом документов ходатайство в федеральный оргкомитет "Победа", члены которого и решат судьбу населенного пункта. Указ о присвоении городу почетного звания подписывает президент России.

"Мы ни в коем случае не оставим без внимания ни один наш город. В последующие годы мы обязательно сделаем все возможное для присвоения высокого статуса Бийску, Новоалтайску и Рубцовску, – подытожил секретарь Алтайского реготделения ЕР, председатель АКЗС Александр Романенко.

Добавим, в городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в праздник Весны и Труда, День Победы и День города здесь проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.