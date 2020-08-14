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"Единая Россия" в АКЗС поддержит заявку Барнаула на звание "Город трудовой доблести"

, ИА "Амител"
Итоговое решение может быть принято в 2021 году

Фракция "Единой России" в АКЗС поддержит заявку администрации Барнаула по присвоению столице края почетного звания "Город трудовой доблести". Заявки ещё от трех городов – Бийска, Новоалтайска и Рубцовска – партийцы поддержат в следующем году, сказано на сайте ЕР.

Решение о поддержке заявки Барнаула первой среди всех претендующих на звание "Город трудовой доблести" городов края принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР.

Весной этого года президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы появляются и первые в стране города трудовой доблести.

Алтайское реготделение ЕР сразу организовало процесс по присвоению звания "Город трудовой доблести" городам Алтайского края, которые могут претендовать на него – это Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Одним из этапов стал сбор подписей: он проводился на сайте "ДоблестьАлтая.рф" и на специальных участках во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В онлайн-голосовании приняли участие более 17 тысяч человек. С учетом проголосовавших на участках собрано почти 300 тысяч подписей. Наиболее активно голосование шло в Барнауле – столица края собрала почти 182 тысячи подписей, с учетом онлайн-голосования – 191 тысячу.

Как отметила депутат Госдумы Наталья Кувшинова, за несколько месяцев барнаульское отделение "Единой России" вместе с городским советом ветеранов проделали большую работу по фактологическому сбору данных, подтверждающих трудовые подвиги жителей краевой столицы. 

"В каждом из четырех городов велась широкая информационная и промокампания, однако в утвержденном на федеральном уровне списке из 20 городов не оказалось ни одного населенного пункта нашего региона. Мы считаем, нам необходимо добиваться присвоения звания городам Алтайского края поэтапно, увековечив подвиги жителей региона сначала одного города, а затем остальных", – проинформировала Кувшинова.

По данным секретаря барнаульского отделения партии Юрия Еремеева, с помощью специалистов Госархива РФ удалось найти ценные сведения, доказывающие подвиги тысяч барнаульцев.

"В начале июля от городской администрации было направлено ходатайство в Алтайское краевое Заксобрание и правительство региона. Мы рассчитываем, что депутаты АКЗС на августовской сессии поддержат инициативу Барнаульских совета ветеранов и местного отделения партии, а также решение свыше 190 тысяч барнаульцев, проголосовавших за присвоение краевой столице звания "Город трудовой доблести", – резюмировал Еремеев. 

После того как свое слово скажут депутаты и правительство региона, настанет следующий этап – получение экспертного заключения РАН о правомерности притязаний города на почетное звание. Только после этого регион направит вместе с полным пакетом документов ходатайство в федеральный оргкомитет "Победа", члены которого и решат судьбу населенного пункта. Указ о присвоении городу почетного звания подписывает президент России.

"Мы ни в коем случае не оставим без внимания ни один наш город. В последующие годы мы обязательно сделаем все возможное для присвоения высокого статуса Бийску, Новоалтайску и Рубцовску, – подытожил секретарь Алтайского реготделения ЕР, председатель АКЗС Александр Романенко.

Добавим, в городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в праздник Весны и Труда, День Победы и День города здесь проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.08.2020 16:38
- гость -

Воn станет благодаря Единой России Барнаул городом трудовой доблести и станут его жители жить счастливо. Газ, бензин и электричество подешевеют, олигархи вымрут, начнёт развиваться производство, а средняя зарплата станет 2700$

14.08.2020 16:42
- гость -

"Единая Россия" в АКЗС поддержит заявку Барнаула на звание "Город трудовой доблести"


Такой заголовок!!Прямо прослезиться можно.....

14.08.2020 16:51
- гость -

На сегодня единая Россия прохлопала это звание для Барнаула
По тему как чинушки вовремя бумажки не собрали для Москвы

14.08.2020 16:58
- гость -

У Барнаула есть орден Октябрьской революции - «За большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с 250-летием со времени основания наградить город Барнаул орденом Октябрьской Революции».
А это какая-то шляпа - собери побольше лайков и присвоят какое-то мутное звание, при всём при том, что звучит это как издевательство на фоне того, что профукали всю местную промышленность и доблесть вместе с ней .... И всё кто-то норовит погреть руки и себе политический капитал на прошлом заработать..

14.08.2020 17:03
- гость -

орден Октябрьской революции

Орден чего? Какой-то там революции? Да через несколько лет за подобные высказывания садить будут.

14.08.2020 17:12
- гость -

16:38
- гость -
Воn станет благодаря Единой России
---
BAX же!

14.08.2020 17:22
- гость -

ЕР уместней бороться за звание "блатная доблесть". Впрочем, это у них уже есть.

14.08.2020 17:31
- гость -

14.08.2020 17:03
- гость -
Так войну выиграл Советский народ и Красная армия.
Так ты не при делах.

14.08.2020 17:34
- гость -

Так коммунисты организовали работу населения в годы войны, а что сделали едросы? Гордиться коммунистическим прошлым- в этом их заслуга?

14.08.2020 17:59
- гость -

Гордиться коммунистическим прошлым- в этом их заслуга?

А чем ещё? Запредельным уровнем воровства и коррупции? Может нищетой населения? Или лучше полной разрухой производств? "Победами" в области бесплатного образования и здравоохранения? "Достижениями" в области свобод граждан, правоохранительной и судебной системах?

14.08.2020 18:04
- гость -

То есть, сегодняшних достижений нет, будем прошлые заслуги коммунистов приписывать себе

14.08.2020 18:10
Гость

И что Барнаулу с того? А они не хотят возвратить орден на дом у ЦУМа?

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