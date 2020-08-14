Владельца машины с непристойным рисунком оштрафовали в Рубцовске

Автомобиль с крупной наклейкой на боковой части, на которой изображена девушка из аниме с неприкрытыми половыми органами, возмутил рубцовчан.
Как сообщает портал "вРубуовске.ру", недовольные жители города направили снимки автомобиля в ГИБДД и прокуратуру.
В городской Госавтоинспекции рассказали, что вскоре инспекторы ГАИ остановили автомобиль указанного автолюбителя.
Водителю выписали штраф. Правда, не за непристойное изображение, а за тонировку передних стекол.
В ходе непродолжительной беседы полицейским удалось убедить владельца иномарки не навлекать на себя гнев рубцовчан и добровольно снять пошлую наклейку.
Комментарии
И чо? Он так самовыражается... Некоторые вон на статьи на Амике мастурбируют (где про пАлитику)
По-моему жирные тётки в обтягивающих лосинах или штанищях, намного безобразный смотрятся чем эта картинка
14.08.2020 16:22
Дядька
Всем-то про себя не рассказывай!
В ходе непродолжительной беседы полицейским удалось убедить владельца иномарки не навлекать на себя гнев рубцовчан и добровольно снять пошлую наклейку.
Что они его били что-ли?
Прикольна! А где такую взять?
Колёса прокололи, облили краской, пеной заполнили стыки дверей, открутили колёса, разбили стёкла, на крышу орон ли кирпич...
Дегроты и быдло возмущены, - " а чо такова?" Мозгов хватило только так самовырозиться если. Культура в рфии все ниже и ниже.
14.08.2020 16:47
Гость
а что вы хотели от общества, в котором популярны конкурсы кто больше скушает или выпьет на скорость, заместо сдачи норм ГТО
Был в Украине, там ещё похлеще можно увидеть, так что предела деградации пока нет
16:56
- гость -
заместо сдачи норм ГТО
----
Значок ГТО на груди у него и в жизни не надо ему ничего!
Это чё? Голикова в молодости?
Все лучше, чем "Можем повторить"
14.08.2020 17:57
- гость -
Это чё? Голикова в молодости?
Это Матвиенка, без макияжа