Власти Алтайского края опровергли слухи о закрытии нескольких школ

Новость о закрытии школ в некоторых районах Алтайского края оказалась фейком, сообщили в официальном Telegram-канале регионального правительства.
Ранее в одном из Telegram-каналов рассказали о грядущем закрытии нескольких школ в регионе. При этом, по словам автора канала, это противоречит заявлению Владимира Путина о необходимости сохранения учебных заведений в малых поселениях.
В краевом правительстве опровергли данную информацию, уточнив, что сейчас все школы региона готовятся принять школьников и проходят приемку различных ведомств, а в многих образовательных учреждениях уже завершен капитальный ремонт.
Пресс-служба напомнила, что новости по данной теме можно найти на официальном сайте Минобрнауки Алтайского края.
Комментарии
Ну в прошлом году тоже опровергали, потом выяснилось, что школы-таки закрыли. В Рубцовке, например. Ну и по мелочи десятка школ после 1 сентября недосчитались.