Тихановская объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что создает Координационный совет для обеспечения трансфера власти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
"В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела, — уточнила Тихановская. — Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан".
Она также поблагодарила всех, кто поддержал ее на выборах и призвала европейские страны оказать содействие "в организации диалога с белорусскими властями".
Как ранее писал amic.ru, 9 августа 2020 в Белоруссии состоялись шестые выборы президента. Начались они с рекордных показателей по досрочной явке, а завершились акциями протеста. По предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Но не все с этим согласны.
После того как в 20:00 закрылись все участки (хотя несколько все же продлили работу), в столице Белоруссии – в Минске – несколько тысяч людей вышли на площадь и провели несанкционированную акцию. Недовольство усилилось после того, как прозвучали официальные заявления, что с большим отрывом от остальных кандидатов выигрывает Лукашенко.
Милиция начала разгонять собравшихся, но вскоре начались стычки между протестующими и милицией. Митингующие даже соорудили в центре Минска баррикады из мусорных баков и, как передают СМИ, не боялись ОМОНа. По данным РИА "Новости", правоохранители применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы.
Протесты и забастовки продолжаются до сих пор. По предварительным данным, в столкновениях пострадали свыше 200 участников митингов и около сотни силовиков.
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