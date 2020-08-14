Штормовое предупреждение на выходные передали в Алтайском крае

Предупреждение о серьезной угрозе распространения огня в связи с высокой пожароопасностью продлили в Алтайском крае, информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.
В период до 17 августа во многих районах сохранится повышенный риск возникновения пожаров. Наиболее высокий класс горимости сейчас зафиксирован в Угловском районе.
В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать о нарушителях.
"Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101", – напомнили в ведомстве.
Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:
– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;
– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);
– не давать детям играть с огнем;
– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.
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