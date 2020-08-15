Жилую часть барнаульского долгостроя сдали в эксплуатацию

Госинспекция Алтайского края выдала заключение о соответствии всем требованиям построенной второй блок-секции многоквартирного дома № 291 на Павловском тракте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Проверяющие пришли к выводу, что объект соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.
"На основании заключения Госинспекции городским комитетом по строительству, архитектуре и развитию выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилых помещений в третьем и четвертом подъездах дома. Владельцам 187 квартир начали выдавать ключи", – уточнили в городской администрации.
Строительные работы продолжаются только на площадях встроенно-пристроенного магазина.
Напомним, генподрядчиком с 2017 года выступает ООО "Сибресурс", к которому объект перешел от компании "СтройГАЗ", объявленной банкротом. В декабре 2019 года внесли изменения в разрешение на строительство и проектно-сметную документацию.
Дом разделили на два объекта – по количеству блок-секций. Это сделало возможным сдачу каждой из них поочередно, исходя из степени ее готовности. Первую блок-секцию сдали в эксплуатацию в феврале, вторую – в августе.
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