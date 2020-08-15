Возобновил работу единственный цементный завод в Алтайском крае

Компания "Голухинский цемент" возобновила работу после масштабной модернизации, которую произвел новый собственник Роман Пузанов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественное открытие производства в Заринском районе посетил губернатор Виктор Томенко. Он вместе с владельцем предприятия выполнил памятный оттиск из первой партии произведенного цемента.
"Я убежден, что для экономики Алтайского края, для отраслей, потребляющих сегодня цемент и различные смеси, конечно, возобновление предприятия будет воспринято на ура", – подчеркнул глава региона.
Пузанов рассказал о планах по расширению зоны поставки продукции и увеличению объемов производства. По его словам, в дальнейшем алтайский цемент будет поставляться в Хакасию, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.
В 2020 году планируется выпуск 60 тысяч тонн цемента, а в 2021-м – 300 тысяч тонн. В планах значится и расширение штата до 500 сотрудников. Уже сейчас открыты 60 вакансий.
Как ранее писал amic.ru, конкурсный управляющий АО "Цемент" – единственного в Алтайском крае производителя цемента и щебня – сообщил о заключении договора купли-продажи с новосибирским ООО "Горизонт", которым владеет предприниматель Роман Пузанов. Сумма сделки составила 150 млн рублей, при стартовой цене 672,7 млн рублей.
Комментарии
У Киркорова кроссовки за один миллион.
Завидуй молча
Налоги в Нск
С этим заводом мутили ещё с девяностых
По маскам отбой, судя по фоткам присланного губера .
Прокуратура, а слабо привлечь к ответственности за несоблюдение антиэпидемиологических норм?
Единственный на Алтае цементный завод продали
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Нет причины для восторга.
Все супер, предприятие заработало! Но один нюанс неприятный - налоги пойдут в Кемеровскую область с предприятия, находящегося в АК. Это совсем не супер. У нас и так более бедный регион и ещё откусывают
А какие заслуги губернатора в запуске?
По маскам отбой, судя по фоткам присланного губера .
Уже давно было сказано, на чиновников корона не действует
Хорошая новость и рабочие места !