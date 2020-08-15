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Возобновил работу единственный цементный завод в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Торжественное открытие посетил глава региона Виктор Томенко
Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Компания "Голухинский цемент" возобновила работу после масштабной модернизации, которую произвел новый собственник Роман Пузанов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжественное открытие производства в Заринском районе посетил губернатор Виктор Томенко. Он вместе с владельцем предприятия выполнил памятный оттиск из первой партии произведенного цемента.

"Я убежден, что для экономики Алтайского края, для отраслей, потребляющих сегодня цемент и различные смеси, конечно, возобновление предприятия будет воспринято на ура", – подчеркнул глава региона.

Пузанов рассказал о планах по расширению зоны поставки продукции и увеличению объемов производства. По его словам, в дальнейшем алтайский цемент будет поставляться в Хакасию, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

В 2020 году планируется выпуск 60 тысяч тонн цемента, а в 2021-м – 300 тысяч тонн. В планах значится и расширение штата до 500 сотрудников. Уже сейчас открыты 60 вакансий.

Как ранее писал amic.ru, конкурсный управляющий АО "Цемент" – единственного в Алтайском крае производителя цемента и щебня – сообщил о заключении договора купли-продажи с новосибирским ООО "Горизонт", которым владеет предприниматель Роман Пузанов. Сумма сделки составила 150 млн рублей, при стартовой цене 672,7 млн рублей. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.08.2020 13:57
- гость -

У Киркорова кроссовки за один миллион.

15.08.2020 14:06
2

Завидуй молча

15.08.2020 14:09
- гость -

Налоги в Нск

15.08.2020 14:14
- гость -

С этим заводом мутили ещё с девяностых

15.08.2020 14:19
- гость -

По маскам отбой, судя по фоткам присланного губера .

15.08.2020 14:23
- гость -

Прокуратура, а слабо привлечь к ответственности за несоблюдение антиэпидемиологических норм?

15.08.2020 14:25
- гость -

Единственный на Алтае цементный завод продали
----------
Нет причины для восторга.

15.08.2020 14:28
гость

Все супер, предприятие заработало! Но один нюанс неприятный - налоги пойдут в Кемеровскую область с предприятия, находящегося в АК. Это совсем не супер. У нас и так более бедный регион и ещё откусывают

15.08.2020 14:39
- гость -

А какие заслуги губернатора в запуске?

15.08.2020 14:51
Alex1976

По маскам отбой, судя по фоткам присланного губера .

Уже давно было сказано, на чиновников корона не действует

15.08.2020 14:59
Роман

Хорошая новость и рабочие места !

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